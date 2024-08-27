Обстрелы Украины 26 августа — реакция Жорина

Экс-командир Азова Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Россия давно не имеет никаких "красных линий" по вопросу войны против Украины. Атаки оккупантов по украинским городам уже давно должны были вызвать "жесткую реакцию" у партнеров Киева.

Об этом заявил экс-командир "Азова", заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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"Время от времени западная пресса любит писать о каких-то "красных линиях". Сейчас якобы Украина снова что-то пересекла, совершив "наступление" в Курской области. На самом деле это уже даже не смешно. Для Москвы давно нет никаких красных линий по отношению к нам", — заявил Жорин.

По его словам, разбомблены детские больницы, торговые центры, жилые дома и энергетика тому подтверждение.

Военный также обратил внимание на то, что Россия использовала против Украины уже все виды оружия, кроме ядерного. Но от применения ядерного оружия РФ сдерживает целый комплекс факторов, связанный не только действиями нашей страны.

"Намного больше меня волнует вопрос, где "красные линии" для России. Что еще они должны сделать, чтобы это вызвало адекватную, пропорциональную их действиям жесткую реакцию наших партнеров?" — задал риторический вопрос Максим Жорин.