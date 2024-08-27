Возведение Генштаба — назвали количество боеприкосновений с врагом за минувшие сутки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

В Украине во вторник, 27 августа, начался 916-й день полномасштабного вторжения России. За прошедшие сутки было зафиксировано 170 боевых столкновений на фронте.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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Ситуация на направлениях фронта

В Харьковском направлении агрессор продолжал наступательные действия. Здесь произошло три боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении количество атак в сутки составило 16. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском направлении украинские войска отразили 20 атак оккупантов в районах Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского.

На Северском направлении Силами обороны Украины отражены семь штурмовых действий вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили пять попыток противника прорвать оборону в районе Временного Яра.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Торецкая и Нью-Йорка.

На Покровском направлении защитники отражали 60 штурмовых действий в районах населенных пунктов Калиново, Воздвиженка, Новоалександровка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Новогродовка, Мемрик, Михайловка и Карловка. Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонных рубежей и позиций, наносят врагу ощутимые потери.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили вражеские атаки вблизи Красногоровки, Острого, Георгиевки и Константиновки, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении враг совершил 22 штурмовых действия в направлении Водяного, Угледара и близ Пречистовки, во время штурмов активно задействовал бронетехнику.

В Ореховском направлении вражеские подразделения активных наступательных действий не проводили.

На Приднепровском направлении захватчики предприняли четыре безуспешных попытки выбить подразделения Сил обороны с занятых позиций.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает обстрелы населенных пунктов с территории России.

Скриншот поста Генштаба