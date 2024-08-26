Обстрел Украины 26 августа — сколько денег потратили оккупанты

Запуск ракеты с моря. Фото: росСМИ

Российские оккупанты в понедельник, 26 августа, нанесли самый массовый авиаобстрел Украины. Всего враг использовал 127 ракет и 109 ударных беспилотников.

Forbes Ukraine назвало сумму, сколько потратили захватчики для осуществления атаки.

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Издание оценивает стоимость атаки в 1,2–1,3 млрд долларов. Эта сумма является рекордной за все время полномасштабной войны.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщал, что Силам обороны Украины удалось сбить 201 цель: 102 ракеты и 99 БпЛА.

Враг наносил удары из Рязанской, Липецкой, Курской, Воронежской, Волгоградской, Белгородской областей России, временно оккупированного Крыма и района Мариуполя, Приморско-Ахтарска, Курска, Ейска, мыса Чауда, района Каспийского моря и восточной акватории Черного моря.

Больше ракет было только в первый день полномасштабного российского вторжения — 24 февраля 2022 года. Тогда оккупанты использовали 160 единиц. Forbes отмечает, что эта цифра включает также и баллистические ракеты малой дальности, что может указывать на включение в общий подсчет использования РФ тактических ракет на линии фронта.