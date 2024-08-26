Обстріл України 26 серпня — скільки цілей вдалося збити силам ППО

Український військовий. Фото: "РБК-Україна"

Російські окупанти у понеділок, 26 серпня, здійснили наймасованішу повітряну атаку проти України. Вони запустили 127 ракет та 109 ударних безпілотників.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

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"У ніч на понеділок, 26 серпня 2024 року, російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, зокрема по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування", — йдеться у повідомленні.

Радіотехнічними військами виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу окупантів — 127 ракет та 109 ударних БпЛА:

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Рязанської та Липецької областей;

6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 з Курської, Воронезької областей та з Криму;

77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;

28 крилатих ракет "Калібр" із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;

три крилаті ракети Х-22 з повітряного простору Воронезької обл.;

десять керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 з літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;

109 ударних БпЛА Shahed-131/136 — райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ, Чауда — Крим.

Внаслідок протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль — 102 ракети та 99 ударних безпілотників:

Одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

одну балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;

одну крилату ракету Х-22;

99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;

99 ударних БпЛА Shahed-131/136.

Допис Олещука. Фото: t.me/ComAFUA

"Крім того, кілька одиниць БпЛА локаційно втрачені на території України, ще два — перетнули державний кордон з республікою Білорусь", — йдеться у повідомленні.