Обстріл України 26 серпня — скільки цілей вдалося збити силам ППО

Наймасованіший обстріл України — скільки ракет та БпЛА вдалося збити
Російські окупанти у понеділок, 26 серпня, здійснили наймасованішу повітряну атаку проти України. Вони запустили 127 ракет та 109 ударних безпілотників.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.
Робота ППО по ворожих цілях
"У ніч на понеділок, 26 серпня 2024 року, російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, зокрема по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування", — йдеться у повідомленні.
Радіотехнічними військами виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу окупантів — 127 ракет та 109 ударних БпЛА:
- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Рязанської та Липецької областей;
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 з Курської, Воронезької областей та з Криму;
- 77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;
- 28 крилатих ракет "Калібр" із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;
- три крилаті ракети Х-22 з повітряного простору Воронезької обл.;
- десять керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 з літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;
- 109 ударних БпЛА Shahed-131/136 — райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ, Чауда — Крим.
Внаслідок протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль — 102 ракети та 99 ударних безпілотників:
- Одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- одну балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
- одну крилату ракету Х-22;
- 99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 99 ударних БпЛА Shahed-131/136.
"Крім того, кілька одиниць БпЛА локаційно втрачені на території України, ще два — перетнули державний кордон з республікою Білорусь", — йдеться у повідомленні.
Читайте Новини.LIVE!