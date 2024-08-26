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Самый массированный обстрел Украины — сколько ракет и БпЛА удалось сбить

26 августа 2024 18:54
Виктория Козырь - редактор
Обстрел Украины 26 августа - сколько целей удалось сбить силам ПВО
Украинский военный. Фото: "РБК-Украина"
Виктория Козырь - редактор

Российские оккупанты в понедельник, 26 августа, осуществили самую массированную воздушную атаку против Украины. Они запустили 127 ракет и 109 ударных беспилотников.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram.

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"В ночь на понедельник, 26 августа 2024 года, российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования", — говорится в сообщении.

Радиотехническими войсками обнаружено и сопровождено 236 средств воздушного нападения оккупантов — 127 ракет и 109 ударных БпЛА:

  • Три аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Рязанской и Липецкой областей;
  • шесть баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Курской, Воронежской областей и Крыма;
  • 77 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области и района Каспийского моря;
  • 28 крылатых ракет "Калибр" с надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря;
  • три крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства Воронежской обл.;
  • десять управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 с самолетов Су-57, Су-34 из воздушного пространства Белгородской обл. и из района Мариуполя;
  • 109 ударных БпЛА Shahed-131/136 — районы пусков Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск, Чауда — Крым.

В результате противовоздушного боя сбита 201 воздушная цель — 102 ракеты и 99 ударных беспилотников:

  • Одну аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • одну баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
  • одну крылатую ракету Х-22;
  • 99 крылатых ракет Х-101, "Калибр", управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 99 ударных БпЛА Shahed-131/136.
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Пост Олещука. Фото: t.me/ComAFUA

"Кроме того, несколько единиц БпЛА локально потеряны на территории Украины, еще два — пересекли государственную границу с республикой Беларусь", — говорится в сообщении.

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