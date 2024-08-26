Обстрел Украины 26 августа - сколько целей удалось сбить силам ПВО

Украинский военный. Фото: "РБК-Украина"

Российские оккупанты в понедельник, 26 августа, осуществили самую массированную воздушную атаку против Украины. Они запустили 127 ракет и 109 ударных беспилотников.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram.

Читайте также:

Работа ПВО по вражеским целям

"В ночь на понедельник, 26 августа 2024 года, российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования", — говорится в сообщении.

Радиотехническими войсками обнаружено и сопровождено 236 средств воздушного нападения оккупантов — 127 ракет и 109 ударных БпЛА:

Три аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Рязанской и Липецкой областей;

шесть баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Курской, Воронежской областей и Крыма;

77 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области и района Каспийского моря;

28 крылатых ракет "Калибр" с надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря;

три крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства Воронежской обл.;

десять управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 с самолетов Су-57, Су-34 из воздушного пространства Белгородской обл. и из района Мариуполя;

109 ударных БпЛА Shahed-131/136 — районы пусков Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск, Чауда — Крым.

В результате противовоздушного боя сбита 201 воздушная цель — 102 ракеты и 99 ударных беспилотников:

Одну аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

одну баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;

одну крылатую ракету Х-22;

99 крылатых ракет Х-101, "Калибр", управляемых авиационных ракет Х-59/69;

99 ударных БпЛА Shahed-131/136.

Пост Олещука. Фото: t.me/ComAFUA

"Кроме того, несколько единиц БпЛА локально потеряны на территории Украины, еще два — пересекли государственную границу с республикой Беларусь", — говорится в сообщении.