Зеленский провел Ставку после удара россиян по Украине — что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В понедельник, 26 августа, Россия выпустила по Украине более сотни ракет и дронов. Работа систем противовоздушной обороны была проанализирована на заседании Ставки.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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По словам Президента, 26 августа Россия выпустила по Украине 127 ракет и 109 дронов.

Зеленский подчеркнул, что провел заседание Ставки, на котором обсудили возобновление энергетики после одного из самых больших российских обстрелов.

"На самих объектах продолжается ликвидация последствий, ремонт, разминирование. Кое-где государство-террорист атаковало гражданские объекты кассетными боеприпасами. Должны поработать саперы, прежде чем энергетики приступят к ремонту", — отметил глава государства.

Он добавил, что была проанализирована эффективность систем ПВО и РЭБ, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты.

"Также не забываем о фронте. Был доклад Главкома Александра Сырского по поводу оперативной ситуации, в частности обороны Покровска. Приняли решение о дополнительном усилении направления", — подытожил Зеленский.