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Зеленський назвав кількість ракет та дронів, якими РФ атакувала Україну

26 серпня 2024 18:41
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Зеленський провів Ставку після удару росіян по Україні — що обговорили
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У понеділок, 26 серпня, Росія випустила по Україні понад сотню ракет та дронів. Роботу систем протиповітряної оборони було проаналізовано на засіданні Ставки.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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За словами Президента, 26 серпня Росія випустила по Україні 127 ракет і 109 дронів.

Зеленський підкреслив, що провів засідання Ставки, на якому обговорили відновлення енергетики після одного з найбільших російських обстрілів.

"На самих об’єктах триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування. Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об’єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт", — зазначив глава держави.

Він додав, що було проаналізовано ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту.

"Також не забуваємо про фронт. Була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації, зокрема оборони Покровська. Ухвалили рішення щодо додаткового посилення напрямку", — підсумував Зеленський.

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