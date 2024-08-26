Зеленський провів Ставку після удару росіян по Україні — що обговорили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У понеділок, 26 серпня, Росія випустила по Україні понад сотню ракет та дронів. Роботу систем протиповітряної оборони було проаналізовано на засіданні Ставки.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Зеленський провів засідання Ставки

За словами Президента, 26 серпня Росія випустила по Україні 127 ракет і 109 дронів.

Зеленський підкреслив, що провів засідання Ставки, на якому обговорили відновлення енергетики після одного з найбільших російських обстрілів.

"На самих об’єктах триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування. Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об’єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт", — зазначив глава держави.

Він додав, що було проаналізовано ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту.

"Також не забуваємо про фронт. Була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації, зокрема оборони Покровська. Ухвалили рішення щодо додаткового посилення напрямку", — підсумував Зеленський.