Обстріл України 26 серпня — скільки грошей витратили окупанти

Масований обстріл України — скільки грошей витратила Росія, щоб здійснити атаку
Російські окупанти у понеділок, 26 серпня, завдали наймасовішого авіаобстрілу України. Загалом ворог використав 127 ракет та 109 ударних безпілотників.
Forbes Ukraine назвало суму, скільки витратили загарбники для здійснення атаки.
Скільки витратили окупанти на обстріл України
Видання оцінює вартість атаки у 1,2–1,3 млрд доларів. Ця сума є рекордною за весь час повномасштабної війни.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомляв, що Силам оборони України вдалось збити 201 ціль: 102 ракети та 99 БпЛА.
Ворог завдавав ударів з Рязанської, Липецької, Курської, Воронезької, Волгоградської, Бєлгородської областей Росії, тимчасово окупованого Криму та району Маріуполя, Приморсько-Ахтарська, Курська, Єйська, мису Чауда, району Каспійського моря та східної акваторії Чорного моря.
Більше ракет було лише у перший день повномасштабного російського вторгнення — 24 лютого 2022 року. Тоді окупанти використали 160 одиниць. Forbes зазначає, що ця цифра включає також й балістичні ракети малої дальності, що може вказувати на включення у загальний підрахунок використання РФ тактичних ракет на лінії фронту.
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