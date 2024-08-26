Обстріл України 26 серпня — скільки грошей витратили окупанти

Запуск ракети з моря. Фото: росЗМІ

Російські окупанти у понеділок, 26 серпня, завдали наймасовішого авіаобстрілу України. Загалом ворог використав 127 ракет та 109 ударних безпілотників.

Forbes Ukraine назвало суму, скільки витратили загарбники для здійснення атаки.

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Видання оцінює вартість атаки у 1,2–1,3 млрд доларів. Ця сума є рекордною за весь час повномасштабної війни.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомляв, що Силам оборони України вдалось збити 201 ціль: 102 ракети та 99 БпЛА.

Ворог завдавав ударів з Рязанської, Липецької, Курської, Воронезької, Волгоградської, Бєлгородської областей Росії, тимчасово окупованого Криму та району Маріуполя, Приморсько-Ахтарська, Курська, Єйська, мису Чауда, району Каспійського моря та східної акваторії Чорного моря.

Більше ракет було лише у перший день повномасштабного російського вторгнення — 24 лютого 2022 року. Тоді окупанти використали 160 одиниць. Forbes зазначає, що ця цифра включає також й балістичні ракети малої дальності, що може вказувати на включення у загальний підрахунок використання РФ тактичних ракет на лінії фронту.