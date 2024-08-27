Зведення Генштабу — назвали кількість боєзіткнень з ворогом за минулу добу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

В Україні у вівторок, 27 серпня, розпочався 916 день повномасштабного вторгнення Росії. Протягом минулої доби було зафіксовано 170 бойових зіткнень на фронті.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

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Ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку агресор продовжував наступальні дії. Тут відбулося три бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 20 атак окупантів в районах Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито сім штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили п’ять спроб противника прорвати оборону в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Торецька і Нью-Йорка.

На Покровському напрямку захисники відбивали 60 штурмових дій в районах населених пунктів Калинове, Воздвиженка, Новоолександрівка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Мемрик, Михайлівка та Карлівка. Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають ворогу відчутних втрат.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Гострого, Георгіївки та Костянтинівки, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив 22 штурмові дії в напрямку Водяного, Вугледару та поблизу Пречистівки, під час штурмів активно задіював бронетехніку.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи активних наступальних дій не проводили.

На Придніпровському напрямку загарбники здійснили чотири безуспішні спроби вибити підрозділи Сил оборони з зайнятих позицій.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф.

Скриншот допису Генштабу