В ISW назвали напрямки, з яких Росія перекидає війська в Курську область

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Росія продовжує перекидати збройні сили на лінію фронту в Курській області. Для цього ворог забирає військових з менш пріоритетних ділянок фронту в Україні.

Про це пише ISW.

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Так, 24 серпня президенту Росії Володимиру Путіну доповіли про бойові завдання на територіях, які межують з Україною, командири 810-ї морської піхотної бригади, 155-ї морської піхотної бригади, 11-ї повітряно-десантної бригади, 56-го полку ПДВ і 51-го полку ПДВ. Ймовірно, йдеться про Курську область..

Напередодні того ж дня Путін зустрічався з начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим і начальником Головного оперативного управління Генштабу Сергієм Рудським. Вони обговорили російську відповідь на наступальну операцію України в Курській області.

За даними аналітиків ISW, російське військове командування нещодавно передислокувало підрозділи 56-го полку дивізії з району Роботиного на Запоріжжі до Курської області.

А той факт, що командир 51-го полку ПДВ перебував на зустрічі з Путіним разом з іншими, свідчить про ймовірну участь його підрозділів також. Раніше ці окупанти воювали на Сіверському напрямку в Україні.

В Інституті припускають, що Росія передислокувала ще й підрозділи 810-ї та 155-ї морських піхотних бригад із лінії фронту на півночі Харківської області і, ймовірно, передислокувала підрозділи 11-ї бригади ВДВ із Часового Яру.