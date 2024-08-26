В ISW назвали направления, с которых Россия перебрасывает войска в Курскую область

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Россия продолжает перебрасывать вооруженные силы на линию фронта в Курской области. Для этого враг забирает военных из менее приоритетных участков фронта в Украине.

Об этом пишет ISW.

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Так, 24 августа президенту России Владимиру Путину доложили о боевых задачах на территориях, которые граничат с Украиной, командиры 810-й морской пехотной бригады, 155-й морской пехотной бригады, 11-й воздушно-десантной бригады, 56-го полка НДС и 51-го полка НДС. Вероятно, речь идет о Курской области.

В преддверии того же дня Путин встречался с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и начальником Главного оперативного управления Генштаба Сергеем Рудским. Они обсудили российский ответ на наступательную операцию Украины в Курской области.

По данным аналитиков ISW, российское военное командование недавно передислоцировало подразделения 56-го полка дивизии из района Работино на Запорожье в Курскую область.

А тот факт, что командир 51-го полка НДС находился на встрече с Путиным вместе с другими, свидетельствует о вероятном участии его подразделений. Ранее эти оккупанты воевали на Северском направлении в Украине.

В Институте предполагают, что Россия передислоцировала еще и подразделения 810-й и 155-й морских пехотных бригад с линии фронта на севере Харьковской области и, вероятно, передислоцировала подразделения 11-й бригады ВДВ из Часового Яра.