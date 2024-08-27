Удар по Кривому Рогу 27 августа — под завалами находятся люди

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipr_gp_gov_ua

В результате ракетного удара по Кривому Рогу ночью 27 августа на месте еще продолжаются поисково-спасательные работы. По предварительным данным, погибли двое местных жителей, еще пять человек пострадали.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

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Удар по Кривому Рогу 27 августа

"По данным следствия, в ночь на 27 августа 2024 года военные РФ совершили ракетный обстрел Кривого Рога. Погибли два местных жителя. Еще пять человек пострадали", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами, возможно, остаются люди.

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipr_gp_gov_ua

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipr_gp_gov_ua

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipr_gp_gov_ua

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipr_gp_gov_ua

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipr_gp_gov_ua

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: t.me/dnipr_gp_gov_ua 1/6 ​ 6

В прокуратуре также рассказали, что в результате обстрела повреждены гостиница, жилые дома, магазины, кафе и автомобили.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, фиксирующие очередное военное преступление РФ.

Так, прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.