Удар по Кривому Розі 27 серпня — з'явились перші кадри з місця обстрілу

Наслідки удару по Кривому Розі. Фото: ДСНС

Росіяни у ніч проти 27 серпня вдарили по готелю у Кривому Розі, частково зруйнувавши чотириповерхову будівлю. Внаслідок атаки загинуло двоє людей.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ та показали перші кадри з місця влучання.

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Наслідки удару по Кривому Розі

У МВС розповіли, що внаслідок атаки загарбників у Кривому Розі загинули дві людини, ще п'ять — отримали поранення. Надзвичайники ДСНС врятували п'ятьох людей.

Наслідки удару по Кривому Розі. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Кривому Розі. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Кривому Розі. Фото: ДСНС

"Пошуково-рятувальні роботи тривають, під завалами ймовірно залишаються ще дві людини. Пошкоджені шість магазинів, чотири багатоквартирні житлові будинки та вісім автомобілів", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що разом із рятувальниками на місці працюють верхолази та кінологи, а психологи ДСНС надали допомогу 11 дорослим і двом дітям.