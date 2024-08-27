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Ракетний удар по Кривому Рогу — є загибла та поранені, під завалами ще можуть бути люди

27 серпня 2024 01:45
Чекарьова Марія - редактор
Олександр Вілкул розповів про наслідки обстрілу Кривого Рогу ввечері 26 серпня
Ракета в небі. Фото ілюстративне: vikna.if.ua
Чекарьова Марія - редактор

У Кривому Розі внаслідок ракетної атаки є влучення. Ворожа ціль поцілила в будівлю цивільної інфраструктурою. Унаслідок атаки одна жінка загинула. Ще чотири людини зазнали поранень.

Про це у вівторок, 27 серпня, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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За словами очільника міської Ради оборони, всіх поранених  госпіталізували. Ще п'ятеро людей можуть перебувати під завалами.

Обстріл Кривого Рогу ввечері 26 серпня
Скриншот повідомлення Олександра Вілкула

"Рятувальна операція продовжується. Працюють усі екстрені, комунальні та медичні служби", — йдеться в повідомленні Вілкула.

Повітряну тривогу ввечері 26 серпня в Дніпропетровській області оголосили через загрозу балістики. Вибух пролунав близько 23:18. Окупанти вдарили по місту балістикою.

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Кривий Ріг Дніпропетровська область обстріли Олександр Вілкул ракетний удар

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