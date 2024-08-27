Олександр Вілкул розповів про наслідки обстрілу Кривого Рогу ввечері 26 серпня

Ракета в небі. Фото ілюстративне: vikna.if.ua

У Кривому Розі внаслідок ракетної атаки є влучення. Ворожа ціль поцілила в будівлю цивільної інфраструктурою. Унаслідок атаки одна жінка загинула. Ще чотири людини зазнали поранень.

Про це у вівторок, 27 серпня, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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За словами очільника міської Ради оборони, всіх поранених госпіталізували. Ще п'ятеро людей можуть перебувати під завалами.

Скриншот повідомлення Олександра Вілкула

"Рятувальна операція продовжується. Працюють усі екстрені, комунальні та медичні служби", — йдеться в повідомленні Вілкула.

Повітряну тривогу ввечері 26 серпня в Дніпропетровській області оголосили через загрозу балістики. Вибух пролунав близько 23:18. Окупанти вдарили по місту балістикою.