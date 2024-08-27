Олександр Вілкул розповів про наслідки обстрілу Кривого Рогу ввечері 26 серпня

Ракетний удар по Кривому Рогу — є загибла та поранені, під завалами ще можуть бути люди
У Кривому Розі внаслідок ракетної атаки є влучення. Ворожа ціль поцілила в будівлю цивільної інфраструктурою. Унаслідок атаки одна жінка загинула. Ще чотири людини зазнали поранень.
Про це у вівторок, 27 серпня, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу
За словами очільника міської Ради оборони, всіх поранених госпіталізували. Ще п'ятеро людей можуть перебувати під завалами.
"Рятувальна операція продовжується. Працюють усі екстрені, комунальні та медичні служби", — йдеться в повідомленні Вілкула.
Повітряну тривогу ввечері 26 серпня в Дніпропетровській області оголосили через загрозу балістики. Вибух пролунав близько 23:18. Окупанти вдарили по місту балістикою.
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