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У Кривому Розі прогриміли вибухи — Вілкул повідомив про погані новини

27 серпня 2024 00:10
Чекарьова Марія - редактор
Вечірні вибухи у Кривому Розі 26 серпня — що відомо про атаку
Вибухи у Кривому Розі
Чекарьова Марія - редактор

Вибухи прогриміли у Кривому Розі пізно ввечері в понеділок, 26 серпня. За інформацією моніторингових каналів, росіяни атакували місто балістикою.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що після цього обстрілу є погані новини.

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Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 23:10. У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.

О 23:18 моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомив про балістичну ракету в бік Кривого Рогу, а ще за дві хвилини додав, що ворожа ціль вже вдарила по місту.

Голова Ради оборону Кривого Рогу Олександр Вілкул, коментуючи цей обстріл, зазначив, що новини погані, але конкретика буде після відбою. Наразі на місці вже працюють рятувальні та медичні служби, які рятують людей.

Кривий Ріг вибух повітряна тривога війна в Україні

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