У Кривому Розі пролунав сильний вибух

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: depositphotos

В понеділок, 26 серпня, у Кривому Розі пролунав потужний вибух. У Дніпропетровській області триває повітряна тривога.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

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Вибух у Кривому Розі 26 серпня

О 23:10 в Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.

О 23:18 в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Скриншот допису Повітряних сил ЗСУ

О 23:20 місцеві ЗМІ повідомили, що в місті пролунав вибух.

Допис про вибухи у Кривому Розі. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд: