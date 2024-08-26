У Кривому Розі пролунав сильний вибух

У Кривому Розі прогримів вибух
26 серпня 2024 23:30
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: depositphotos
В понеділок, 26 серпня, у Кривому Розі пролунав потужний вибух. У Дніпропетровській області триває повітряна тривога.
Про це повідомили місцеві ЗМІ.
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О 23:10 в Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.
О 23:18 в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
О 23:20 місцеві ЗМІ повідомили, що в місті пролунав вибух.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
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