В Кривом Роге раздался сильный взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв
26 августа 2024 23:30
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: depositphotos
В понедельник, 26 августа, в Кривом Роге раздался мощный взрыв. В Днепропетровской области идет воздушная тревога.
Об этом сообщили местные СМИ.
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Взрыв в Кривом Роге 26 августа
В 23:10 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
В 23:18 в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
В 23:20 местные СМИ сообщили, что в городе произошел взрыв.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
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