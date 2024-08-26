В Кривом Роге раздался сильный взрыв

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: depositphotos

В понедельник, 26 августа, в Кривом Роге раздался мощный взрыв. В Днепропетровской области идет воздушная тревога.

Об этом сообщили местные СМИ.

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Взрыв в Кривом Роге 26 августа

В 23:10 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

В 23:18 в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ

В 23:20 местные СМИ сообщили, что в городе произошел взрыв.

Сообщение о взрывах в Кривом Роге. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так: