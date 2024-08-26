Вечірня повітряна тривога ввечері 26 серпня — які області в небезпеці через загрозу балістики й "Шахедів"

Ракета та БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com

Повітряну тривогу в Україні пізно ввечері в понеділок, 26 серпня, оголосили у 13 областях України. Червоні на карті повітряних тривог Вінницька, Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Запорізька, Херсонська та Одеська області.

У Повітряних силах ЗС України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння та ударних БпЛА.

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О 23:18 військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.

Станом на 23:25 на багато областей поширилася й загроза застосування ударних БпЛА. Нова група "Шахедів" із Херсонської області летіла на Миколаївську область. БпЛА на півночі Миколаївської області прямували в напрямку Одеської області. Кілька груп ударних безпілотників на півночі тримали курс на Вінницьку область. Ударні дрони на півдні Дніпропетровської області летіли на Запоріжжя. Декілька груп "Шахедів" у Сумській області рухалися в західному напрямку. Також на захід прямували кілька груп ударних безпілотників на півдні та в центрі Чернігівської області.