Удар по Україні 26 серпня — з чого і звідки атакували росіяни

Ракети у небі. Ілюстративне фото: Shutterstock

У понеділок, 26 серпня, Росія завдала по Україні наймасштабнішого комбінованого удару з початку повномасштабного вторгнення. Окупанти били ракетами та атакували дронами.

Відповідну інфографіку опублікував Telegram-канал "UA War Infographics".

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Як відбувалась атака

Відомо, що Росія випустила по Україні 127 ракет і 109 дронів. Били переважно по енергетичній інфраструктурі.

Окупанти застосували ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування.

Повітряним силам України вдалося збити 102 ракети та 99 ударних безпілотників.

За приблизними підрахунками Росія витратила на удар по Україні близько 1,3 млрд доларів.

Внаслідок ранкової атаки на Україну загинули семеро осіб, ще майже 50 постраждали.

З чого били росіяни:

літаки Ту-95МС запустили 77 крилатих ракет Х-101/55;

шість Ту-22М3 запустили три крилаті ракети Х-22;

три МіГ-31К запустили три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

чотири носії ракет "Калібр" запустили 28 ракет;

шість балістичних ракет запустили з комплексів "Іскандер"/КN-23;

Су-57 та Су-34 запустили 10 керованих ракет Х-59/Х-69;

103 ударних БпЛА Shahed-131 запустили з півдня.

