Удар по Украине 26 августа – из чего и откуда атаковали россияне

Ракеты в небе. Иллюстративное фото: Shutterstock

В понедельник, 26 августа, Россия нанесла по Украине самый масштабный комбинированный удар с начала полномасштабного вторжения. Оккупанты били ракетами и атаковали дронами.

Соответствующую инфографику опубликовал Telegram-канал "UA War Infographics".

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Как происходила атака

Известно, что Россия выпустила по Украине 127 ракет и 109 дронов. Били преимущественно по энергетической инфраструктуре.

Оккупанты применили ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования.

Воздушным силам Украины удалось сбить 102 ракеты и 99 ударных беспилотников.

По приблизительным подсчетам, Россия потратила на удар по Украине 1,3 млрд долларов.

В результате утренней атаки на Украину погибли семь человек, еще почти 50 пострадали.

Из чего били россияне:

самолеты Ту-95МС запустили 77 крылатых ракет Х-101/55;

шесть Ту-22М3 запустили три крылатых ракеты Х-22;

три МиГ-31К запустили три аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

четыре носителя ракет "Калибр" запустили 28 ракет;

шесть баллистических ракет запустили из комплексов "Искандер"/КN-23;

Су-57 и Су-34 запустили 10 управляемых ракет Х-59/Х-69;

103 ударных БпЛА Shahed-131 запустили с юга.