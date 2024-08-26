Удар по Украине 26 августа – из чего и откуда атаковали россияне

Из чего и откуда россияне атаковали Украину — инфографика
В понедельник, 26 августа, Россия нанесла по Украине самый масштабный комбинированный удар с начала полномасштабного вторжения. Оккупанты били ракетами и атаковали дронами.
Соответствующую инфографику опубликовал Telegram-канал "UA War Infographics".
Как происходила атака
Известно, что Россия выпустила по Украине 127 ракет и 109 дронов. Били преимущественно по энергетической инфраструктуре.
Оккупанты применили ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования.
Воздушным силам Украины удалось сбить 102 ракеты и 99 ударных беспилотников.
По приблизительным подсчетам, Россия потратила на удар по Украине 1,3 млрд долларов.
В результате утренней атаки на Украину погибли семь человек, еще почти 50 пострадали.
Из чего били россияне:
- самолеты Ту-95МС запустили 77 крылатых ракет Х-101/55;
- шесть Ту-22М3 запустили три крылатых ракеты Х-22;
- три МиГ-31К запустили три аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
- четыре носителя ракет "Калибр" запустили 28 ракет;
- шесть баллистических ракет запустили из комплексов "Искандер"/КN-23;
- Су-57 и Су-34 запустили 10 управляемых ракет Х-59/Х-69;
- 103 ударных БпЛА Shahed-131 запустили с юга.
Читайте Новини.LIVE!