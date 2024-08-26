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Украинские военные с начала Курской операции захватили в плен 247 россиян, — СМИ

26 августа 2024 22:36
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
ВСУ захватили не менее 247 российских солдат с начала Курской операции
Российские срочники в плену. Фото иллюстративное: СБУ
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Украинские войска захватили более 240 российских военных с момента начала Курской операции. Об этом свидетельствует последний анализ видеозаписей, демонстрирующих массовые взятия в плен российских солдат.

Об этом сообщает The Washington Post в понедельник, 26 августа.

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Проанализированные материалы подтверждают, что украинские силы захватили не менее 247 российских солдат, что соответствует официальным данным украинских представителей о значительном количестве пленных врагов.

На нескольких видео, появившихся в интернете, пленные солдаты представляются как призывники из России, проходящие обязательную военную службу. Обычно призывники не участвуют в боевых действиях, поэтому их увлечение вызывает политические риски для лидера России Владимира Путина.

В настоящее время ни украинское, ни российское правительство не предоставили точных данных о количестве российских военнопленных, захваченных во время Курской операции.

Начальник тюрьмы на северо-востоке Украины, где содержатся захваченные во время наступления солдаты, сообщил, что за последние 10 дней через его учреждение прошли 320 российских военных, переведенных в другие тюремные заведения в Украине. Около 80% находившихся в этой украинской тюрьме российских солдат оказались призывниками.

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