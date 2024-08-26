Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Офісі Президента проаналізували, як вплинула операція в Курській області на ситуацію в Росії arrow

В Офісі Президента проаналізували, як вплинула операція в Курській області на ситуацію в Росії

26 серпня 2024 19:10
Галина Шподарева - редактор
Михайло Подоляк проаналізував ймовірні наслідки операції в Курської області для Росії
Українські військові беруть у полон росіян на Курщині. Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Галина Шподарева - редактор

Операція ЗСУ в Курській області не примусить росіян завтра вийти на бунти. І хоча на рейтинг Путіна Курська операція вплинула, жителі Росії не чинитимуть спротив та не стануть на захист своєї країни.  

Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, пише "24 Каналу".

Читайте також:

Росіяни живуть у "таборі"

За словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, росіяни не готові до бунтів, проте невдовзі це станеться і Путін просто зникне, адже не зможе утримати владу.

Подоляка вважає, що росіяни розуміють неспроможність Путіна розв'язувати серйозні питання, проте вони живуть у "таборі" та бажання захищати свою країну у цих людей, на відміну від України, немає.

На думку Подоляка, Курська операція не спричинить бунти в Росії вже завтра, попри шкоду для рейтингу Путіна. Адже в авторитарній країні рейтинг для диктатора — ніщо, коли він має силу влади.

"Путін вважає, що він має силову вертикаль, але вона в нього не настільки потужна. Торішній бунт вагнерівців цьому доказ, росіяни не чинили спротив та підтримували Прігожина", — зазначив радник голови Офісу Президента.

Чому росіяни не стали на захист батьківщини

Подоляка підкреслив, що росіяни в Курській області усвідомлюють, що їхня країна є ініціатором війни й вона повернулась до них іншим боком. І саме тому росіяни не ставатимуть на захист своєї держави.

"Це запущені процеси, які призведуть до соціальної катастрофи. Курська операція має надати їм прискорення. Росія поки що не готова до революції, там немає лідерів для альтернативи Путіна. Ця країна невдовзі пройде через брутальний бунт і Путін зникне зі своєю елітою", — резюмував Подоляк.

Також важливі новини дня по темі:

 

Офіс президента володимир путін Михайло Подоляк військові дії Росія Курська область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:02 Хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 вересня 2024 року — перелік категорій

19:58 Другий день народження — військовий поділився історією про пряме влучання дрона в його автомобіль

19:56 У КМДА назвали наслідки для столиці після масованої атаки ворога

19:53 Французька поліція вперше пояснила затримання Дурова — у чому підозрюють

19:42 Німеччина підозрює Росію у підготовці диверсії на авіабазі — що відомо

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

19:41 Координатор ООН в Україні засудив масовану ракетну атаку Росії

19:33 Дрони СБУ Sea Baby під час битви за Чорне море завдали окупантам найболючіших ударів, — Time

19:27 У Харкові заарештували трьох підозрюваних у вбивстві чоловіка за борги

19:25 Сирський показав планування бойових операцій ЗСУ — відео

19:11 У Києві затримується громадський транспорт — яка причина

20:02 Хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 вересня 2024 року — перелік категорій

19:58 Другий день народження — військовий поділився історією про пряме влучання дрона в його автомобіль

19:56 У КМДА назвали наслідки для столиці після масованої атаки ворога

19:53 Французька поліція вперше пояснила затримання Дурова — у чому підозрюють

19:42 Німеччина підозрює Росію у підготовці диверсії на авіабазі — що відомо

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

19:41 Координатор ООН в Україні засудив масовану ракетну атаку Росії

19:33 Дрони СБУ Sea Baby під час битви за Чорне море завдали окупантам найболючіших ударів, — Time

19:27 У Харкові заарештували трьох підозрюваних у вбивстві чоловіка за борги

19:25 Сирський показав планування бойових операцій ЗСУ — відео

19:11 У Києві затримується громадський транспорт — яка причина

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

17:50 Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

Text

15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

Text

15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

Text

14:26 Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

13:07 Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2024
Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Text

16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

Text

00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті