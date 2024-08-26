Михайло Подоляк проаналізував ймовірні наслідки операції в Курської області для Росії

Українські військові беруть у полон росіян на Курщині. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Операція ЗСУ в Курській області не примусить росіян завтра вийти на бунти. І хоча на рейтинг Путіна Курська операція вплинула, жителі Росії не чинитимуть спротив та не стануть на захист своєї країни.

Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, пише "24 Каналу".

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Росіяни живуть у "таборі"

За словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, росіяни не готові до бунтів, проте невдовзі це станеться і Путін просто зникне, адже не зможе утримати владу.

Подоляка вважає, що росіяни розуміють неспроможність Путіна розв'язувати серйозні питання, проте вони живуть у "таборі" та бажання захищати свою країну у цих людей, на відміну від України, немає.

На думку Подоляка, Курська операція не спричинить бунти в Росії вже завтра, попри шкоду для рейтингу Путіна. Адже в авторитарній країні рейтинг для диктатора — ніщо, коли він має силу влади.

"Путін вважає, що він має силову вертикаль, але вона в нього не настільки потужна. Торішній бунт вагнерівців цьому доказ, росіяни не чинили спротив та підтримували Прігожина", — зазначив радник голови Офісу Президента.

Чому росіяни не стали на захист батьківщини

Подоляка підкреслив, що росіяни в Курській області усвідомлюють, що їхня країна є ініціатором війни й вона повернулась до них іншим боком. І саме тому росіяни не ставатимуть на захист своєї держави.

"Це запущені процеси, які призведуть до соціальної катастрофи. Курська операція має надати їм прискорення. Росія поки що не готова до революції, там немає лідерів для альтернативи Путіна. Ця країна невдовзі пройде через брутальний бунт і Путін зникне зі своєю елітою", — резюмував Подоляк.