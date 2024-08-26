Михаил Подоляк проанализировал возможные последствия операции в Курской области для России

Украинские военные берут в плен россиян в Курской области. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Операция ВСУ в Курской области не заставит россиян завтра выйти на бунты. И хотя на рейтинг Путина Курская операция повлияла, жители России не будут сопротивляться и не встанут в защиту своей страны.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет "24 Канала".

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Россияне живут в "лагере"

По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, россияне не готовы к бунтам, однако вскоре это произойдет и Путин просто исчезнет, так как не сможет удержать власть.

Подоляка считает, что россияне понимают несостоятельность Путина решать серьезные вопросы, однако они живут в "лагере" и желания защищать свою страну у этих людей, в отличие от Украины, нет.

По мнению Подоляка, Курская операция не повлечет за собой бунтов в России уже завтра, несмотря на ущерб для рейтинга Путина. Ведь в авторитарной стране рейтинг для диктатора — ничто, когда у него есть сила власти.

"Путин считает, что у него силовая вертикаль, но она у него не столь мощная. Прошлогодний бунт вагнеровцев этому доказательство, россияне не сопротивлялись и поддерживали Пригожина", — отметил советник главы Офиса Президента.

Почему россияне не встали на защиту родины

Подоляка подчеркнул, что россияне в Курской области осознают, что их страна является инициатором войны и вернулась к ним другой стороной. И именно поэтому россияне не будут вставать в защиту своего государства.

"Это запущенные процессы, которые приведут к социальной катастрофе. Курская операция должна дать им ускорение. Россия пока не готова к революции, там нет лидеров для альтернативы Путина. Эта страна вскоре пройдет из-за брутального бунта и Путин исчезнет со своей элитой", — резюмировал Подоляк.