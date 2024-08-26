ЗСУ захопили щонайменше 247 російських солдатів з початку Курської операції

Російські строковики у полоні. Фото ілюстративне: СБУ

Українські війська захопили понад 240 російських військових з моменту початку Курської операції. Про це свідчить останній аналіз відеозаписів, що демонструють масові взяття в полон російських солдатів.

Про це повідомляє The Washington Post у понеділок, 26 серпня.

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Проаналізовані матеріали підтверджують, що українські сили захопили щонайменше 247 російських солдатів, що відповідає офіційним даним українських представників про значну кількість полонених ворогів.

На кількох відео, що з’явились в інтернеті, полонені солдати, представляються як призовники з Росії, що проходять обов'язкову військову службу. Зазвичай призовники не беруть участі у бойових діях, тому їхнє захоплення викликає політичні ризики для лідера Росії Володимира Путіна.

На даний момент ані український, ані російський уряд не надали точних даних про кількість російських військовополонених, захоплених під час Курської операції.

Начальник в'язниці на північному сході України, де утримуються захоплені під час наступу солдати, повідомив, що за останні 10 днів через його установу пройшли 320 російських військових, які були переведені до інших тюремних закладів в Україні. Близько 80% російських солдатів, які перебували в цій українській в'язниці, виявилися призовниками.