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Угроза баллистики из Крыма и атака "Шахедов" — под угрозой почти вся Украина

26 августа 2024 23:25
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Вечерняя воздушная тревога вечером 26 августа — какие области в опасности из-за угрозы баллистики и "Шахедов"
Ракета и БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу в Украине сейчас поздно вечером в понедельник, 26 августа, объявили в 13 областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Винницкая, Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Запорожская, Херсонская и Одесская области.

В Воздушных силах ВС Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения и ударных БпЛА.

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Вечерняя воздушная тревога 26 августа
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:25 26 августа

Что известно о воздушной тревоге поздно вечером 26 августа

В 23:18 военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.

По состоянию на 23:25 на многие области распространилась и угроза применения ударных БпЛА. Новая группа "Шахедов" из Херсонской области летела в Николаевскую область. БпЛА на севере Николаевской области направлялись в сторону Одесской области. Несколько групп ударных беспилотников на севере держали курс на Винницкую область. Ударные дроны на юге Днепропетровской области летели в Запорожье. Несколько групп "Шахедов" в Сумской области двигались в западном направлении. Также на запад направлялось несколько групп ударных беспилотников на юге и в центре Черниговской области.

Угроза баллистики и атака "Шахедов" вечером 26 августа
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

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