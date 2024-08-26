В ГСЧС сообщили, сколько людей погибли и пострадали в результате российской атаки

Ликвидация последствий российской атаки. Фото: ГСЧС

В понедельник, 26 августа, россияне совершили массированную атаку на Украину с применением ракет и дронов. В результате обстрелов погибли 7 человек, еще 47 пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

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Последствия массированной атаки на Украину

Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям успешно закончили работы на всех объектах, пострадавших от недавнего мощного вражеского удара. Специалисты завершили разбор завалов пятиэтажного жилого дома в Луцке, который получил серьезные повреждения.

Ликвидация последствий российской атаки. Фото: ГСЧС

По предварительным данным, в результате атаки по Украине погибли семь человек, из которых двое умерли в медицинских учреждениях. Еще 47 человек получили травмы, среди них 4 детей, родившихся в 2014, 2017 и 2024 годах.

Ликвидация последствий российской атаки. Фото: ГСЧС

Спасатели успешно ликвидировали 22 пожара и спасли 2 человека. Для эффективной работы по ликвидации последствий обстрелов привлечено около 740 специалистов и 176 единиц техники.