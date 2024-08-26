В ДСНС повідомили, скільки людей згинули та постраждали внаслідок російської атаки

В ДСНС назвали кількість постраждалих та загиблих внаслідок масованої російської атаки
У понеділок, 26 серпня, росіяни здійснили масовану атаку на Україну із застосуванням ракет та дронів. Внаслідок обстрілів загинули семеро осіб, ще 47 постраждали.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України.
Наслідки масованої атаки на Україну
Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій успішно закінчили роботи на всіх об'єктах, постраждалих від нещодавнього потужного ворожого удару. Спеціалісти завершили розбір завалів п'ятиповерхового житлового будинку у Луцьку, який зазнав серйозних пошкоджень.
За попередніми даними, внаслідок атаки по Україні загинуло 7 осіб, з яких 2 померли в медичних установах. Ще 47 осіб отримали травми, серед них – 4 діти, які народилися у 2014, 2017 та 2024 роках.
Рятувальники успішно ліквідували 22 пожежі й врятували 2 особи. Для ефективної роботи по ліквідації наслідків обстрілів було залучено близько 740 фахівців та 176 одиниць техніки.
Читайте Новини.LIVE!