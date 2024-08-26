В ДСНС повідомили, скільки людей згинули та постраждали внаслідок російської атаки

Ліквідація наслідків російської атаки. Фото: ДСНС

У понеділок, 26 серпня, росіяни здійснили масовану атаку на Україну із застосуванням ракет та дронів. Внаслідок обстрілів загинули семеро осіб, ще 47 постраждали.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

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Наслідки масованої атаки на Україну

Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій успішно закінчили роботи на всіх об'єктах, постраждалих від нещодавнього потужного ворожого удару. Спеціалісти завершили розбір завалів п'ятиповерхового житлового будинку у Луцьку, який зазнав серйозних пошкоджень.

Ліквідація наслідків російської атаки. Фото: ДСНС

За попередніми даними, внаслідок атаки по Україні загинуло 7 осіб, з яких 2 померли в медичних установах. Ще 47 осіб отримали травми, серед них – 4 діти, які народилися у 2014, 2017 та 2024 роках.

Ліквідація наслідків російської атаки. Фото: ДСНС

Рятувальники успішно ліквідували 22 пожежі й врятували 2 особи. Для ефективної роботи по ліквідації наслідків обстрілів було залучено близько 740 фахівців та 176 одиниць техніки.