В Житомирской области в результате российской атаки есть разрушения и жертвы

Ликвидация последствий российских обстрелов. Фото: ГСЧС

В понедельник, 26 августа, Россия нанесла массированный удар по Украине. В Житомирской области есть жертвы и разрушения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также:

Последствия российской атаки

По информации спасателей, один человек погиб и еще несколько получили ранения.

"По предварительным данным, погибла женщина, еще три человека травмированы", — говорится в сообщении.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Отмечается, что в области в результате обстрела есть разрушения.

"От вражеских обстрелов пострадали жилые дома и объекты критической инфраструктуры ", — добавили в ГСЧС.

Там подчеркнули, что идет ликвидация последствий российского удара.

"Спасатели привлечены к ликвидации последствий массированной атаки", — подытожили в пресс-службе.