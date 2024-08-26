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Массированный обстрел Украины — в Житомирской области есть погибший и разрушения

26 августа 2024 16:25
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Житомирской области в результате российской атаки есть разрушения и жертвы
Ликвидация последствий российских обстрелов. Фото: ГСЧС
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В понедельник, 26 августа, Россия нанесла массированный удар по Украине. В Житомирской области есть жертвы и разрушения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Последствия российской атаки

По информации спасателей, один человек погиб и еще несколько получили ранения.

"По предварительным данным, погибла женщина, еще три человека травмированы", — говорится в сообщении.

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Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Отмечается, что в области в результате обстрела есть разрушения.

"От вражеских обстрелов пострадали жилые дома и объекты критической инфраструктуры ", — добавили в ГСЧС.

Там подчеркнули, что идет ликвидация последствий российского удара.

"Спасатели привлечены к ликвидации последствий массированной атаки", — подытожили в пресс-службе.

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Пожарные прибыли по вызову после российской атаки. Фото: ГСЧС

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