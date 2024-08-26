В Житомирской области в результате российской атаки есть разрушения и жертвы

Массированный обстрел Украины — в Житомирской области есть погибший и разрушения
В понедельник, 26 августа, Россия нанесла массированный удар по Украине. В Житомирской области есть жертвы и разрушения.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Последствия российской атаки
По информации спасателей, один человек погиб и еще несколько получили ранения.
"По предварительным данным, погибла женщина, еще три человека травмированы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в области в результате обстрела есть разрушения.
"От вражеских обстрелов пострадали жилые дома и объекты критической инфраструктуры ", — добавили в ГСЧС.
Там подчеркнули, что идет ликвидация последствий российского удара.
"Спасатели привлечены к ликвидации последствий массированной атаки", — подытожили в пресс-службе.
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