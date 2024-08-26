На Житомирщині внаслідок російської атаки є руйнування та жертви

Масований обстріл України — на Житомирщині є загиблий та руйнування
У понеділок, 26 серпня, Росія завдала масованого удару по Україні. У Житомирській області є жертви та руйнування.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Наслідки російської атаки
За інформацією рятувальників, одна людина загинула та ще кілька осіб отримали поранення.
"За попередніми даними, загинула жінка, ще троє осіб травмовані", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в області внаслідок обстрілу є руйнування.
"Від ворожих обстрілів постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури", — додали у ДСНС.
Там підкреслили, що триває ліквідація наслідків ворожого удару.
"Рятувальники залучені до ліквідації наслідків масованої атаки", — підсумували надзвичайники.
Читайте Новини.LIVE!