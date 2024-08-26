На Житомирщині внаслідок російської атаки є руйнування та жертви

Ліквідація наслідків російського обстрілу. Фото: ДСНС

У понеділок, 26 серпня, Росія завдала масованого удару по Україні. У Житомирській області є жертви та руйнування.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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За інформацією рятувальників, одна людина загинула та ще кілька осіб отримали поранення.

"За попередніми даними, загинула жінка, ще троє осіб травмовані", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Зазначається, що в області внаслідок обстрілу є руйнування.

"Від ворожих обстрілів постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури", — додали у ДСНС.

Там підкреслили, що триває ліквідація наслідків ворожого удару.

"Рятувальники залучені до ліквідації наслідків масованої атаки", — підсумували надзвичайники.