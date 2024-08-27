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Ракетный удар по Кривому Рогу — есть погибшие и раненые, под завалами еще могут быть люди

27 августа 2024 01:45
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Александр Вилкул рассказал о последствиях обстрела Кривого Рога вечером 26 августа
Ракета в небе. Фото иллюстративное: vikna.if.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В Кривом Роге в результате ракетной атаки есть попадание. Вражеская цель попала в здание гражданской инфраструктурой. В результате атаки одна женщина погибла. Еще четыре человека получили ранения.

Об этом во вторник, 27 августа, сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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По словам главы городского Совета обороны, всех раненых госпитализировали. Еще пять человек могут находиться под завалами.

Обстрел Кривого Рога вечером 26 августа
Скриншот сообщения Александра Вилкула

"Спасательная операция продолжается. Работают все экстренные, коммунальные и медицинские службы", — говорится в сообщении Вилкула.

Воздушную тревогу вечером 26 августа в Днепропетровской области объявили из-за угрозы баллистики. Взрыв раздался около 23:18. Оккупанты ударили по городу баллистикой.

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