Александр Вилкул рассказал о последствиях обстрела Кривого Рога вечером 26 августа

Ракета в небе. Фото иллюстративное: vikna.if.ua

В Кривом Роге в результате ракетной атаки есть попадание. Вражеская цель попала в здание гражданской инфраструктурой. В результате атаки одна женщина погибла. Еще четыре человека получили ранения.

Об этом во вторник, 27 августа, сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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По словам главы городского Совета обороны, всех раненых госпитализировали. Еще пять человек могут находиться под завалами.

Скриншот сообщения Александра Вилкула

"Спасательная операция продолжается. Работают все экстренные, коммунальные и медицинские службы", — говорится в сообщении Вилкула.

Воздушную тревогу вечером 26 августа в Днепропетровской области объявили из-за угрозы баллистики. Взрыв раздался около 23:18. Оккупанты ударили по городу баллистикой.