Внаслідок ракетного удару по Кривому Розі 27 серпня загинули дві людини

Рятувальники на місці влучання. Фото: ДСНС

Російські загарбники в ніч проти вівторка, 27 серпня, здійснили ракетний удар по Кривому Рогу. Внаслідок атаки відбулося влучання по житловому будинку, дві людини загинули.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram.

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Сьогодні вночі російська ракета влучила у готель в Кривому Розі: чотириповерхова будівля частково зруйнована. Внаслідок ворожого удару загинуло дві людини, ще п'ятеро — отримали травми різного ступеня тяжкості.

Розбір завалів. Фото: ДСНС

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи, під завалами можуть перебувати ще дві людини. Також пошкоджено шість магазинів, чотири багатоквартирні житлові будинки та вісім автомобілів.

Психолог ДСНС з потерпілою. Фото: ДСНС

Кінолог та собака на місці влучання. Фото: ДСНС

Разом із рятувальниками на місці працюють верхолази ДСНС та кінологи, а психологи ДСНС надали допомогу 11 дорослим і двом дітям.