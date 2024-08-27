Внаслідок ракетного удару по Кривому Розі 27 серпня загинули дві людини

Двоє загиблих і п'ятеро поранених — у ДСНС показали наслідки удару по Кривому Рогу
Російські загарбники в ніч проти вівторка, 27 серпня, здійснили ракетний удар по Кривому Рогу. Внаслідок атаки відбулося влучання по житловому будинку, дві людини загинули.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram.
Атака на Кривий Ріг 27 серпня
Сьогодні вночі російська ракета влучила у готель в Кривому Розі: чотириповерхова будівля частково зруйнована. Внаслідок ворожого удару загинуло дві людини, ще п'ятеро — отримали травми різного ступеня тяжкості.
Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи, під завалами можуть перебувати ще дві людини. Також пошкоджено шість магазинів, чотири багатоквартирні житлові будинки та вісім автомобілів.
Разом із рятувальниками на місці працюють верхолази ДСНС та кінологи, а психологи ДСНС надали допомогу 11 дорослим і двом дітям.
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