В результате ракетного удара по Кривому Рогу 27 августа погибли два человека

Спасатели на месте попадания. Фото: ГСЧС

Российские захватчики в ночь на вторник, 27 августа, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки произошло попадание по жилому дому, два человека погибли.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

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Атака на Кривой Рог 27 августа

Сегодня ночью российская ракета попала в гостиницу в Кривом Роге: четырехэтажное здание частично разрушено. В результате вражеского удара погибли два человека, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.

Разбор завалов. Фото: ГСЧС

Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы, под завалами могут находиться еще два человека. Также повреждены шесть магазинов, четыре многоквартирных жилых дома и восемь автомобилей.

Психолог ГСЧС с потерпевшей. Фото: ГСЧС

Кинолог и собака на месте попадания. Фото: ГСЧС

Вместе со спасателями на месте работают верхолазы ГСЧС и кинологи, а психологи ГСЧС оказали помощь 11 взрослым и двум детям.