Удар по Кривому Рогу 27 августа – появились первые кадры с места обстрела

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

Россияне в ночь на 27 августа ударили по гостинице в Кривом Роге, частично разрушив четырехэтажное здание. В результате атаки погибли два человека.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел и показали первые кадры с места попадания.

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Последствия удара по Кривому Рогу

В МВД рассказали, что в результате атаки захватчиков в Кривом Роге погибли два человека, еще пять получили ранения. Чрезвычайники ГСЧС спасли пять человек.

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

"Поисково-спасательные работы продолжаются, под завалами предположительно остаются еще два человека. Повреждены шесть магазинов, четыре многоквартирных жилых дома и восемь автомобилей", — говорится в сообщении.

Также известно, что вместе со спасателями на месте работают верхолазы и кинологи, а психологи ГСЧС оказали помощь 11 взрослым и двум детям.