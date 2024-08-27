Удар по Кривому Рогу 27 августа – появились первые кадры с места обстрела

Удар по Кривому Рогу — в МВД показали первые кадры после атаки России
Россияне в ночь на 27 августа ударили по гостинице в Кривом Роге, частично разрушив четырехэтажное здание. В результате атаки погибли два человека.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел и показали первые кадры с места попадания.
Последствия удара по Кривому Рогу
В МВД рассказали, что в результате атаки захватчиков в Кривом Роге погибли два человека, еще пять получили ранения. Чрезвычайники ГСЧС спасли пять человек.
"Поисково-спасательные работы продолжаются, под завалами предположительно остаются еще два человека. Повреждены шесть магазинов, четыре многоквартирных жилых дома и восемь автомобилей", — говорится в сообщении.
Также известно, что вместе со спасателями на месте работают верхолазы и кинологи, а психологи ГСЧС оказали помощь 11 взрослым и двум детям.
Читайте Новини.LIVE!