Обстрел Кривого Рога 27 августа — первые кадры после атаки

Последствия обстрела гостиницы в Кривом Роге. Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты в ночь на 27 августа обстреляли Кривой Рог. Под ударом противника оказались гостиница, дома, магазины и автомобили.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий показал первые кадры после удара по Кривому Рогу.

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"В результате обстрела повреждены гостиница, магазины, многоквартирные жилые дома и автомобили", — рассказал Белошицкий.

По его словам, прибыв на место одной из атак, правоохранители услышали крики о помощи и быстро бросились разбирать завалы.

Известно, что российские оккупанты убили трех человек. Спасатели продолжают работать на месте трагедии.