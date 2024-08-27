Обстрел Кривого Рога 27 августа — первые кадры после атаки

В полиции показали первые кадры после обстрела гостиницы в Кривом Роге
27 августа 2024 18:45
Последствия обстрела гостиницы в Кривом Роге. Фото: скриншот с видео
Российские оккупанты в ночь на 27 августа обстреляли Кривой Рог. Под ударом противника оказались гостиница, дома, магазины и автомобили.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий показал первые кадры после удара по Кривому Рогу.
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"В результате обстрела повреждены гостиница, магазины, многоквартирные жилые дома и автомобили", — рассказал Белошицкий.
По его словам, прибыв на место одной из атак, правоохранители услышали крики о помощи и быстро бросились разбирать завалы.
Известно, что российские оккупанты убили трех человек. Спасатели продолжают работать на месте трагедии.
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