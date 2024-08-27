Обстріл Кривого Рогу 27 серпня — кількість загиблих зросла

Розбір завалів у Кривому Розі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу готелю у ніч проти 27 серпня. Наразі відомо, що російські окупанти вбили трьох людей.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.

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Загиблі внаслідок обстрілу готелю у Кривому Розі

"Внаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі загинуло три особи", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 27 серпня. Фото: t.me/UA_National_Police

У Нацполіції зазначили, що ще одну людину, яка може бути під завалами будівлі, шукають. Рятувальна операція триває.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 27 серпня. Фото: t.me/UA_National_Police

Окупанти також поранили п'ятьох людей.