Обстріл Кривого Рогу 27 серпня — кількість загиблих зросла

У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу
27 серпня 2024 19:58
Розбір завалів у Кривому Розі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу готелю у ніч проти 27 серпня. Наразі відомо, що російські окупанти вбили трьох людей.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.
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Загиблі внаслідок обстрілу готелю у Кривому Розі
"Внаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі загинуло три особи", — йдеться у повідомленні.
У Нацполіції зазначили, що ще одну людину, яка може бути під завалами будівлі, шукають. Рятувальна операція триває.
Окупанти також поранили п'ятьох людей.
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