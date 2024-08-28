Удар по готелю в Кривому Розі — кількість загиблих зросла

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: ДСНС

У Кривому Розі внаслідок ракетного удару окупантів у вівторок, 27 серпня, кількість загиблих зросла до чотирьох людей. Пошуково-рятувальні роботи на місці обстрілу завершено.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.

Читайте також:

Загиблі внаслідок обстрілу готелю у Кривому Розі

"Кількість загиблих у готелі Кривого Рогу зросла до чотирьох. Вночі рятувальники деблокували тіло ще однієї особи", — йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: ДСНС

Таким чином, всього внаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі 27 серпня загинуло чотири людини та ще п'ятеро постраждало.

Пошуково-рятувальні роботи завершено.