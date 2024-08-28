Оператори ССО знищили РЕБ Сапфір у Курській області

Оператори дронів знищили російський РЕБ Сапфір у Курській області — вибухове відео
28 серпня 2024 08:38
Російський "Сапфір". Фото: скриншот з відео
Українські захисники продовжують наступальну операцію в Курській області Росії. Так, спецпризначенці атакували російський засіб радіоелектронної боротьби "Сапфір".
Відповідне відео оприлюднила пресслужба Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ у Facebook у середу, 28 серпня.
Читайте також:
Знищення російського РЕБ на Курщині
Оператори ССпО України виявили станцію радіоелектронной боротьби під час проведення розвідки місцевості у Курській області, яка перебуває під контролем противника.
Воїни завдали ураження ворожій техніці за допомогою ударних безпілотників — РЕБ "Сапфір" був знищений, було ліквідовано та поранено окупантів.
Читайте Новини.LIVE!