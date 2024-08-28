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Оператори дронів знищили російський РЕБ Сапфір у Курській області — вибухове відео

28 серпня 2024 08:38
Євгенія Брюховецька - редактор
Оператори ССО знищили РЕБ Сапфір у Курській області
Російський "Сапфір". Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські захисники продовжують наступальну операцію в Курській області Росії. Так, спецпризначенці атакували російський засіб радіоелектронної боротьби "Сапфір".

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ у Facebook у середу, 28 серпня.

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Знищення російського РЕБ на Курщині

Оператори ССпО України виявили станцію радіоелектронной боротьби під час проведення розвідки місцевості у Курській області, яка перебуває під контролем противника.

Воїни завдали ураження ворожій техніці за допомогою ударних безпілотників — РЕБ "Сапфір" був знищений, було ліквідовано та поранено окупантів. 

Також важливі новини дня по темі:

безпілотники військова техніка війна в Україні фронт наступ Курська область РЕБ

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