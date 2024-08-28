Внаслідок атаки дронів на Запоріжжя загинули троє людей

Наслідки атаки. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська у середу, 28 серпня, завдали ударів безпілотниками по Запорізькій області. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще четверо — отримали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Так, внаслідок атаки БпЛА по Запоріжжю загинули дві жінки 83 та 86 років та 61-річний чоловік. А три жінки 19, 30, 56 років та 59-річний чоловік — отримали поранення.

Федоров зазначив, що протягом доби окупанти 205 разів атакували дев'ять населених пунктів Запорізької області:

117 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Відрадне, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Гуляйполе, Левадне та Малинівку.

шість обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малинівку та Роботине.

82 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Крім того, надійшло 87 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури в області.