Внаслідок атаки дронів на Запоріжжя загинули троє людей

Росіяни атакували безпілотниками Запорізьку область — троє людей загинули, є поранені
28 серпня 2024 09:44
Наслідки атаки. Фото: Запорізька ОВА
Російські війська у середу, 28 серпня, завдали ударів безпілотниками по Запорізькій області. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще четверо — отримали поранення.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.
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Так, внаслідок атаки БпЛА по Запоріжжю загинули дві жінки 83 та 86 років та 61-річний чоловік. А три жінки 19, 30, 56 років та 59-річний чоловік — отримали поранення.
Федоров зазначив, що протягом доби окупанти 205 разів атакували дев'ять населених пунктів Запорізької області:
- 117 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Відрадне, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Гуляйполе, Левадне та Малинівку.
- шість обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малинівку та Роботине.
- 82 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Крім того, надійшло 87 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури в області.
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