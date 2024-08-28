У Генштабі проінформували щодо ситуації на напрямках станом на сьогодні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Reuters

В Україні у середу, 28 серпня, триває 917 день повномасштабного вторгнення Росії. Протягом минулої доби на фронті відбулося 184 бойових зіткнення з окупантами.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

Читайте також:

Ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень з ворогом поблизу Глибокого, Стариці, Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку за минулу добу відбулося 25 боїв: Сили оборони відбивали штурмові дії окупантів неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку Росія 16 разів атакувала біля Дружелюбівки, Новосадового, Невського та Тернів.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази наступав поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень: захисники відбивали штурмові дії загарбників неподалік Григорівки, Андріївки, Кліщіївки та Іванівського.

На Торецькому напрямку сталося 23 бойових зіткнень, зокрема, біля Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 55 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка, Гродівка, Миронівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 22 атаки окупантів поблизу Карлівки, Георгіївки, Михайлівки, Красногорівки, Водяного, Старомихайлівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку росіяни сім разів наступали у напрямку Водяного, Вугледара, Пречистівки та Роздольного, однак успіху не мали.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення неподалік Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку українські бійц відбили дві атаки противника.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу