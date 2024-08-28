Бійці 28 ОМБр збили СУ-25 - з'явилось відео

Ефектне збиття — бійці 28-ї ОМБр показали кадри знищення ворожого СУ-25
Українські захисники продовжують майстерно винищувати російських окупантів. Бійці 28 ОМБр збили ворожий штурмовик СУ-25.
Про це повідомляє пресслужба 28 ОМБр у середу, 28 серпня.
Збиття Су-25
На кадрах видно, як український літак майстерно винищує ворожий штурмовик. У повідомленні 28 ОМБр зазначили, що доля екіпажу збитого штурмовика наразі не відома.
""Вєчного польота", — як то кажуть деякі ворожі блогери. Воїни підрозділу ППО 28-ї ОМБр вразили російський штурмовик СУ-25! Доля екіпажу поки невідома, проте ми точно знаємо, що однією проблемою для нашої піхоти менше. Працюємо!" — прокоментували військові допис.
Що відомо про СУ-25
Су-25 називають за класифікацією НАТО Frogfoot, або ж неформально має назву Грач. Це одномісний броньований дозвуковий штурмовик, який створений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Штурмовик може знешкоджувати наземні, надводні цілі, а також повітряні маловисотні чи повільні цілі.
Характеристики СУ-25
- швидкість максимальна біля землі — 950 км/год;
- крейсерська швидкість — 750 км/год;
- максимальна залітна вага — 17350 кг;
- вага озброєння — 4000 кг;
- практична стеля — 7000 м;
- максимальне допустиме перевантаження — 5;
Яке озброєння може нести СУ-25
- двоствольна гармата ГШ-2-30, калібр 30 мм, боєкомплект –250 снарядів;
- на 10 точках підвіски: бомбардувальне навантаження: АБ-100, АБ-250, БЕТАБ-500, РБК-250, РБК-500, КМГУ-2, ЗБ-500;
- кероване ракетне озброєння: повітря-повітря Р-60(60М);
- повітря-поверхня Х-25МЛ/МЛП, Х-29Л і С-25Л;
- некероване ракетне озброєння: С-5 (57 мм), С-8 (80 мм), С-13 (122 мм), С-24Б/ОФМ (240 мм) и С-25ОФ/ОФМ (340 мм);
- підвісні паливні баки: ПТБ-800, ПТБ-1150
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