Бійці 28 ОМБр збили СУ-25 - з'явилось відео

Момент збиття СУ-25 бійцями 28-ї ОМБр. Фото: скриншот відео

Українські захисники продовжують майстерно винищувати російських окупантів. Бійці 28 ОМБр збили ворожий штурмовик СУ-25.

Про це повідомляє пресслужба 28 ОМБр у середу, 28 серпня.

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Збиття Су-25

На кадрах видно, як український літак майстерно винищує ворожий штурмовик. У повідомленні 28 ОМБр зазначили, що доля екіпажу збитого штурмовика наразі не відома.

""Вєчного польота", — як то кажуть деякі ворожі блогери. Воїни підрозділу ППО 28-ї ОМБр вразили російський штурмовик СУ-25! Доля екіпажу поки невідома, проте ми точно знаємо, що однією проблемою для нашої піхоти менше. Працюємо!" — прокоментували військові допис.

Момент падіння Су-25. Фото: скриншот відео

Що відомо про СУ-25

Су-25 називають за класифікацією НАТО Frogfoot, або ж неформально має назву Грач. Це одномісний броньований дозвуковий штурмовик, який створений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Штурмовик може знешкоджувати наземні, надводні цілі, а також повітряні маловисотні чи повільні цілі.

Характеристики СУ-25

швидкість максимальна біля землі — 950 км/год;

крейсерська швидкість — 750 км/год;

максимальна залітна вага — 17350 кг;

вага озброєння — 4000 кг;

практична стеля — 7000 м;

максимальне допустиме перевантаження — 5;

Яке озброєння може нести СУ-25