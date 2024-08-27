Ситуація в районі Часового Яру — в ЗСУ повідомили про активні ворожі спроби штурму

Мікрорайон "Канал" у місті Часів Яр. Фото: 24 ОМБр ім. короля Данила

В районі Часового Яру ворог проводить численні штурмові операції, намагаючись здобути тактичну перевагу. Місто повністю зруйновано.

Про це повідомив пресофіцер 26-ї артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков в ефірі телемарафону у вівторок, 27 серпня.

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Ситуація в районі Часового Яру

В ЗСУ повідомили, що протягом останніх днів фіксується від 10 до 20 ворожих спроб штурму щодня. Хоча сьогодні їх кількість зменшилась, інтенсивність атак залишається високою.

"Ворог активно намагається прорвати нашу оборону, яка базується на каналі. Для цього використовуються всі наявні артилерійські системи, а також активно залучається авіація. Ми успішно відбиваємо ці атаки, і ворог зазнає серйозних втрат", — заявив військовий.

Він також наголосив, що російські війська не змінюють напрямок своїх наступальних дій. Окупанти продовжують атакувати Збройні Сили України "в лоб", зокрема в зоні Калинівського, де канал йде під землю.

"Дуже посилені тут атаки. Також на південному фланзі ворог намагається зайти за канал – йому це не вдається. І продовжуються штурмові дії там, де Кліщіївка, Андріївка. Вони тримаються", — зазначив пресофіцер.