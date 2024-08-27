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В ВСУ сообщили, какая ситуация на участке фронта в районе Часового Яра

27 августа 2024 23:24
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Ситуация в районе Часового Яра — в ВСУ сообщили об активных вражеских попытках штурма
Микрорайон "Канал" в городе Часов Яр. Фото: 24 ОМБр им. короля Даниила
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В районе Часового Яра враг проводит многочисленные штурмовые операции, пытаясь получить тактическое преимущество. Город полностью разрушен.

Об этом сообщил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников в эфире телемарафона во вторник, 27 августа.

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Ситуация в районе Часового Яра

В ВСУ сообщили, что за последние дни фиксируется от 10 до 20 вражеских попыток штурма ежедневно. Хотя сегодня их количество уменьшилось, интенсивность атак остается высокой.

"Враг активно пытается прорвать нашу оборону, которая базируется на канале. Для этого используются все имеющиеся артиллерийские системы, а также активно привлекается авиация. Мы успешно отбиваем эти атаки, и враг несет серьезные потери", — заявил военный.

Он также подчеркнул, что российские войска не изменяют направление своих наступательных действий. Оккупанты продолжают атаковать Вооруженные Силы Украины "в лоб", в частности в зоне Калиновского, где канал идет под землю.

"Очень усилены здесь атаки. Также на южном фланге враг пытается зайти за каналему это не удается. И продолжаются штурмовые действия там, где Клищиевка, Андреевка. Они держатся", — отметил пресс-офицер.

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