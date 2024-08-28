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Эффектное сбитие — бойцы 28-й ОМБр показали кадры уничтожения вражеского СУ-25

28 августа 2024 08:10
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Бойцы 28 ОМБр сбили СУ-25 - появилось видео
Момент сбития СУ-25 бойцами 28-й ОМБр. Фото: скриншот видео
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Украинские защитники продолжают искусно истреблять российских оккупантов. Бойцы 28 ОМБр сбили вражеский штурмовик СУ-25.

Об этом сообщает пресс-служба 28 ОМБр в среду, 28 августа.

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На кадрах видно, как украинский самолет искусно истребляет вражеский штурмовик. В сообщении 28 ОМБр отметили, что судьба экипажа сбитого штурмовика пока не известна.

""Вечного полета", — как говорят некоторые вражеские блоггеры. Воины подразделения ПВО 28-й ОМБр поразили российский штурмовик СУ-25! Судьба экипажа пока неизвестна, однако мы точно знаем, что одной проблемой для нашей пехоты меньше. Работаем!" — прокомментировали военные сообщения.

Су-25 падает
Момент падения Су-25. Фото: скриншот видео

Что известно о СУ-25

Су-25 называют по классификации НАТО Frogfoot, или же неформально называется Грач . Это одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, созданный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Штурмовик может обезвреживать наземные, надводные цели, а также маловоздушные или медленные цели.

Характеристики СУ-25

  • скорость максимальная у земли — 950 км/ч;
  • крейсерская скорость — 750 км/ч;
  • максимальный залетный вес — 17350 кг;
  • вес вооружения — 4000 кг;
  • практический потолок — 7000 м;
  • максимальная допустимая перегрузка — 5;

Какое вооружение может нести СУ-25

  • двуствольная пушка ГШ-2-30, калибр 30 мм, боекомплект –250 снарядов;
  • на 10 точках подвески: бомбардировочная нагрузка: АБ-100, АБ-250, БЕТАБ-500, РБК-250, РБК-500, КМГУ-2, ЗБ-500;
  • управляемое ракетное вооружение: воздух-воздух Р-60(60М);
  • воздух-поверхность Х-25МЛ/МЛП, Х-29Л и С-25Л;
  • неуправляемое ракетное вооружение: С-5 (57 мм), С-8 (80 мм), С-13 (122 мм), С-24Б/ОФМ (240 мм) и С-25ОФ/ОФМ (340 мм);
  • подвесные топливные баки: ПТБ-800, ПТБ-1150

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