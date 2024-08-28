Бойцы 28 ОМБр сбили СУ-25 - появилось видео

Момент сбития СУ-25 бойцами 28-й ОМБр. Фото: скриншот видео

Украинские защитники продолжают искусно истреблять российских оккупантов. Бойцы 28 ОМБр сбили вражеский штурмовик СУ-25.

Об этом сообщает пресс-служба 28 ОМБр в среду, 28 августа.

Читайте также:

Сбитие Су-25

На кадрах видно, как украинский самолет искусно истребляет вражеский штурмовик. В сообщении 28 ОМБр отметили, что судьба экипажа сбитого штурмовика пока не известна.

""Вечного полета", — как говорят некоторые вражеские блоггеры. Воины подразделения ПВО 28-й ОМБр поразили российский штурмовик СУ-25! Судьба экипажа пока неизвестна, однако мы точно знаем, что одной проблемой для нашей пехоты меньше. Работаем!" — прокомментировали военные сообщения.

Момент падения Су-25. Фото: скриншот видео

Что известно о СУ-25

Су-25 называют по классификации НАТО Frogfoot, или же неформально называется Грач . Это одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, созданный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Штурмовик может обезвреживать наземные, надводные цели, а также маловоздушные или медленные цели.

Характеристики СУ-25

скорость максимальная у земли — 950 км/ч;

крейсерская скорость — 750 км/ч;

максимальный залетный вес — 17350 кг;

вес вооружения — 4000 кг;

практический потолок — 7000 м;

максимальная допустимая перегрузка — 5;

Какое вооружение может нести СУ-25