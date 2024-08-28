Бойцы 28 ОМБр сбили СУ-25 - появилось видео

Эффектное сбитие — бойцы 28-й ОМБр показали кадры уничтожения вражеского СУ-25
Украинские защитники продолжают искусно истреблять российских оккупантов. Бойцы 28 ОМБр сбили вражеский штурмовик СУ-25.
Об этом сообщает пресс-служба 28 ОМБр в среду, 28 августа.
Сбитие Су-25
На кадрах видно, как украинский самолет искусно истребляет вражеский штурмовик. В сообщении 28 ОМБр отметили, что судьба экипажа сбитого штурмовика пока не известна.
""Вечного полета", — как говорят некоторые вражеские блоггеры. Воины подразделения ПВО 28-й ОМБр поразили российский штурмовик СУ-25! Судьба экипажа пока неизвестна, однако мы точно знаем, что одной проблемой для нашей пехоты меньше. Работаем!" — прокомментировали военные сообщения.
Что известно о СУ-25
Су-25 называют по классификации НАТО Frogfoot, или же неформально называется Грач . Это одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, созданный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Штурмовик может обезвреживать наземные, надводные цели, а также маловоздушные или медленные цели.
Характеристики СУ-25
- скорость максимальная у земли — 950 км/ч;
- крейсерская скорость — 750 км/ч;
- максимальный залетный вес — 17350 кг;
- вес вооружения — 4000 кг;
- практический потолок — 7000 м;
- максимальная допустимая перегрузка — 5;
Какое вооружение может нести СУ-25
- двуствольная пушка ГШ-2-30, калибр 30 мм, боекомплект –250 снарядов;
- на 10 точках подвески: бомбардировочная нагрузка: АБ-100, АБ-250, БЕТАБ-500, РБК-250, РБК-500, КМГУ-2, ЗБ-500;
- управляемое ракетное вооружение: воздух-воздух Р-60(60М);
- воздух-поверхность Х-25МЛ/МЛП, Х-29Л и С-25Л;
- неуправляемое ракетное вооружение: С-5 (57 мм), С-8 (80 мм), С-13 (122 мм), С-24Б/ОФМ (240 мм) и С-25ОФ/ОФМ (340 мм);
- подвесные топливные баки: ПТБ-800, ПТБ-1150
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