Продвижение России у Покровска - в ISW объяснили, как это влияет на ход войны

Украинские защитники. Фото: скриншот с видео

На Покровском направлении российские войска добились значительных тактических успехов. В то же время украинские войска отошли из отдельных районов к юго-востоку от города.

Об этом пишет ISW.

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Геолокационные кадры за 27 августа подтверждают продвижение российских войск более чем на 2 км от своих позиций в северо-западную Новогродовку (юго-восточнее Покровска).

Аналитики считают, что это говорит о том, что Россия дополнительно удерживает позиции в центральной части города.

Карта боевых действий. Фото: ISW

В то же время другие геолокационные снимки показывают незначительное продвижение россиян на юго-востоке Гродовки (к востоку от Покровска и северо-востоку от Новогродовки). Там они захватили населенный пункт Калиновое.

В отчете говорится, что продвижение поддерживают наиболее боеспособные российские войска. А предоставление Россией приоритета на Покровском направлении, вероятно, повлияет на общий боевой потенциал в Украине после любого сценария развития событий.

"Кремль пытается сбалансировать достижения в Покровске с защитой от украинской наступательной операции в Курской области", — добавили аналитики.