Просування Росії біля Покровська - в ISW пояснили, як це впливає на хід війни

Українські захисники. Фото: скриншот з відео

На Покровському напрямку російські війська досягли значних тактичних успіхів. Водночас українські війська відійшли з окремих районів на південний схід від міста.

Про це пише ISW.

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Геолокаційні кадри за 27 серпня підтверджують просування російських військ на понад 2 км від своїх позицій у північно-західну Новогродівку (на південний схід від Покровська).

Аналітики вважають, що це свідчить про те, що Росія додатково утримує позиції в центральній частині міста.

Карта бойових дій. Фото: ISW

Водночас інші геолокаційні знімки показують незначне просування росіян на південному сході Гродівки (на схід від Покровська і північний схід від Новогродівки). Там вони захопили населений пункт Калинове.

У звіті йдеться, що просування підтримують найбільш боєздатні російські війська. А надання Росією пріоритету Покровському напрямку, ймовірно, вплине на загальний бойовий потенціал в Україні після будь-якого сценарію розвитку подій.

"Кремль намагається збалансувати здобутки в Покровську із захистом від української наступальної операції в Курській області", — додали аналітики.