Що відбувається на Покровському напрямку — відповідь Сирського

Головнокомандувачу ЗСУ Олександр Сирський. Фото: скриншот з відео

На Покровському напрямку фіксується складна ситуація через наступ ворога. Щодоби там відбувається понад 50 бойових зіткнень з росіянами.

Про це заявив Головнокомандувачу ЗСУ Олександр Сирський під час доповіді на форумі Україна 2024. Незалежність.

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За словами Сирського, ситуація на Покровському напрямку залишається складною: в день відбувається понад 50 боєзіткнень.

Там росіяни намагаються взяти під контроль дорогу Костянтинівка—Покровськ, аби порушити логістичне сполучення Сил оборони.

"Ворог просувається дуже дорогою ціною, Сили оборони роблять все можливе, аби зупинити просування", — сказав Головком.

Він розповів, що кожного дня на цьому напрямку українські воїни ліквідовують близько 300 окупантів. Наразі ситуація залишається під контролем ЗСУ, командування робить все можливе для стабілізації ситуації.