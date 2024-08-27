Сирський проінформував щодо найгарячіших напрямків фронту

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: скриншот з відео

Збройні сили України ведуть бої на територіях, протяжність яких близько 1000 кілометрів. Щодоби захисники відбивають понад 140 ворожих атак на фронті.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час доповіді на форумі Україна 2024. Незалежність.

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Ситуація на фронті

За словами Сирського, протяжність фронту, де ЗСУ ведуть активні бойові дії, — становить близько 1000 кілометрів.

Водночас кожного дня воїни відбивають понад 140 атак російських окупантів, які зосереджують основні зусилля на Донеччині — ворог хоче вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Сирський зауважив, що найбільш інтенсивні бої — на Покровському напрямку. Також окупанти активні на Купʼянському, Лиманському, Торецькому та Краматорському напрямках. Водночас на півдні України Росія зменшила свою активність, але продовжує локальні наступальні дії на Запоріжжі та Херсонщині.

Головком зазначив, що щодоби росіяни використовують понад 1400 FPV-дронів по українських захисниках та військовій техніці. А ЗСУ завдають ударів не лише по позиціях російських військ, а й по важливих військових обʼєктах на території Росії.

Крім того, наступальна операція ЗСУ на Курському напрямку триває — Сирський наголосив на відповідних успіхах там.