Сырский проинформировал о самых горячих направлениях фронта

ВСУ отбивают более 140 атак ежедневно — Сырский доложил по поводу Покровского и Курского направлений
Вооруженные силы Украины ведут бои на территориях, протяженность которых около 1 000 км. Ежесуточно защитники отбивают более 140 вражеских атак на фронте.
Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время доклада на форуме Україна 2024. Незалежність.
Ситуация на фронте
По словам Сырского, протяженность фронта, где ВСУ ведут активные боевые действия, составляет около 1 000 километров.
В то же время ежедневно воины отбивают более 140 атак российских оккупантов, которые сосредотачивают основные усилия на Донетчине — враг хочет выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Сырский заметил, что наиболее интенсивные бои на Покровском направлении. Также оккупанты активны на Купянском, Лиманском, Торецком и Краматорском направлениях. В то же время, на юге Украины Россия уменьшила свою активность, но продолжает локальные наступательные действия на Запорожье и Херсонщине.
Главком отметил, что ежесуточно россияне используют более 1 400 FPV-дронов по украинским защитникам и военной технике. А ВСУ наносят удары не только по позициям российских войск, но и по важным военным объектам на территории России.
Кроме того, наступательная операция ВСУ на Курском направлении продолжается — Сырский отметил соответствующие успехи там.
Читайте Новини.LIVE!