Сырский проинформировал о самых горячих направлениях фронта

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: скриншот с видео

Вооруженные силы Украины ведут бои на территориях, протяженность которых около 1 000 км. Ежесуточно защитники отбивают более 140 вражеских атак на фронте.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время доклада на форуме Україна 2024. Незалежність.

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Ситуация на фронте

По словам Сырского, протяженность фронта, где ВСУ ведут активные боевые действия, составляет около 1 000 километров.

В то же время ежедневно воины отбивают более 140 атак российских оккупантов, которые сосредотачивают основные усилия на Донетчине — враг хочет выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Сырский заметил, что наиболее интенсивные бои на Покровском направлении. Также оккупанты активны на Купянском, Лиманском, Торецком и Краматорском направлениях. В то же время, на юге Украины Россия уменьшила свою активность, но продолжает локальные наступательные действия на Запорожье и Херсонщине.

Главком отметил, что ежесуточно россияне используют более 1 400 FPV-дронов по украинским защитникам и военной технике. А ВСУ наносят удары не только по позициям российских войск, но и по важным военным объектам на территории России.

Кроме того, наступательная операция ВСУ на Курском направлении продолжается — Сырский отметил соответствующие успехи там.