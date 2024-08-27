Россияне обстреляли эвакуационную группу возле Покровска

Под Покровском эвакуационная группа попала под прицельный удар вражеского дрона
27 августа 2024 13:09
Поврежденный автомобиль эвакуационной группы. Фото: МВД
Российские оккупанты третий раз за неделю прицельно обстреляли эвакуационную группу "Феникс" в Донецкой области. Волонтеры направлялись в город Украинск Покровского района.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел во вторник, 27 августа.
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"Эвакуационная группа попала под удар вражеского FPV-дрона, когда направлялась к месту эвакуации в городе Украинск Покровского района", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате атаки поврежден бронированный автомобиль. Двое находившихся в автомобиле спасателей и полицейский не пострадали.
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