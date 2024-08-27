Россияне обстреляли эвакуационную группу возле Покровска

Поврежденный автомобиль эвакуационной группы. Фото: МВД

Российские оккупанты третий раз за неделю прицельно обстреляли эвакуационную группу "Феникс" в Донецкой области. Волонтеры направлялись в город Украинск Покровского района.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел во вторник, 27 августа.

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"Эвакуационная группа попала под удар вражеского FPV-дрона, когда направлялась к месту эвакуации в городе Украинск Покровского района", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки поврежден бронированный автомобиль. Двое находившихся в автомобиле спасателей и полицейский не пострадали.