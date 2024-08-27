Росіяни обстріляли евакуаційну групу біля Покровська

Під Покровськом евакуаційна група потрапила під прицільний удар ворожого дрона
27 серпня 2024 13:09
Пошкоджений автомобіль евакуаційної групи. Фото: МВС
Російські окупанти втретє за тиждень прицільно обстріляли евакуаційну групу "Фенікс" у Донецькій області. Волонтери прямували до міста Українськ Покровського району.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ у вівторок, 27 серпня.
Читайте також:
Обстріли евакуаційної групи на Донеччині
"Евакуаційна група потрапила під удар ворожого FPV-дрона, коли прямувала до місця евакуації у місті Українськ Покровського району", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено броньований автомобіль. Двоє рятувальників та поліцейський, які знаходилися в автомобілі, не постраждали.
Читайте Новини.LIVE!