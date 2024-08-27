Росіяни обстріляли евакуаційну групу біля Покровська

Пошкоджений автомобіль евакуаційної групи. Фото: МВС

Російські окупанти втретє за тиждень прицільно обстріляли евакуаційну групу "Фенікс" у Донецькій області. Волонтери прямували до міста Українськ Покровського району.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ у вівторок, 27 серпня.

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"Евакуаційна група потрапила під удар ворожого FPV-дрона, коли прямувала до місця евакуації у місті Українськ Покровського району", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено броньований автомобіль. Двоє рятувальників та поліцейський, які знаходилися в автомобілі, не постраждали.